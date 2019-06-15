В "Аэрофлоте" рассказали о дебоше на рейсе из Барселоны в Москву

Когда самолёт вынужденно сел в Варшаве, мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши.

"Аэрофлот" собирается добиваться максимально жёсткого наказания для дебошира, из-за которого вчера, 14 июня, в Варшаве незапланировано приземлился борт авиакомпании, летевший из Барселоны в Москву. Буйного пассажира "Аэрофлот" собирается включить в чёрный список, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.

— Пассажир бизнес-класса, находясь на борту воздушного судна с внешними признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте, — цитирует агентство пресс-службу.

Отмечается, что мужчина оскорблял членов экипажа, отказывался подчиняться его законным требованиям.

В компании уверены, что действия пассажира создавали угрозу безопасности полёта. Задержка из-за поведения дебошира составила около двух часов.

Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл на рейсе SU2639.

А пару дней назад авиадебошира, который угрожал экипажу расправой, сняли с рейса во Владивостоке.