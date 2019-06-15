На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы.

Две незаконные врезки в нефтепровод "Дружба" 14 июня нашла украинская компания "Укртранснафта". С помощью них неизвестные перекачивали нефть из России.

— Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды — Госграница" ("Дружба"), — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы. Теперь шланги уничтожены.

Ранее Лайф сообщал, что Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.