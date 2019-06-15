Range Rover перевернулся после ДТП в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей — Range Rover, Mercedes и Audi. После столкновения с машинами внедорожник Range Rover перевернулся и перекрыл две полосы.

Массовая авария случилась на Большой Почтовой улице. В результате пострадал один человек. Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Причины ДТП выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на трассе Анталья — Кумлуджа в Турции пострадали двое россиян.