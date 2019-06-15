Глава автономии цыган рассказала свою версию причин драки в селе под Пензой

Женщина считает конфликт безобразным поступком с обеих сторон и уверена, что его можно было решить миром.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, развивалась не так, как освещали её в СМИ.

По её мнению, поводом для конфликта стало то, что "дети поссорились в пруду".

— Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! — заявила женщина в эфире НСН.

Ранее же сообщалось о том, что поводом для конфликта стали приставания к девушке.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Пензенской области пострадали пятеро. Позднее один из сельчан скончался. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, задержано было три человека.