Глава автономии цыган рассказала свою версию причин драки в селе под Пензой

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, развивалась не так, как освещали её в СМИ.
По её мнению, поводом для конфликта стало то, что "дети поссорились в пруду".
— Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! — заявила женщина в эфире НСН.
Ранее же сообщалось о том, что поводом для конфликта стали приставания к девушке.
Как сообщал Лайф, в массовой драке в Пензенской области пострадали пятеро. Позднее один из сельчан скончался. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, задержано было три человека.
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