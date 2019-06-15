Благодаря камерам в Москве угонов стало меньше в три раза

Также в ЦОДД рассказали, что каждая машина на дорогах Москвы попадает в среднем в поле зрения 14 камер.

Московский Центр организации дорожного движения сообщил, что благодаря дорожным камерам количество автоугонов в столице сократилось в три раза.

В ЦОДД рассказали, что каждая машина, которая перемещается по столице, в среднем в день попадает в объектив 14 камер. "Просто наблюдаем, кто куда едет", — отметили там.

— Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше, — сообщает ЦОДД на странице в "Твиттере", однако не уточняет, какие промежутки времени сравниваются по количеству угонов.

Благодаря интеллектуальной транспортной системе специалисты назвали самые загруженные по пятницам магистрали столицы.

А с 1 марта этого года не только сотрудники Госавтоинспекции, но и камеры начали выписывать штрафы за остановку на перекрёстках с "разметкой-вафельницей".