Орешкин заявил, что новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенный

Центробанк 14 июня снизил ключевую ставку и вместе с тем понизил свой прогноз по инфляции в РФ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год в 4,2–4,7% является завышенным. По его мнению, рост цен может оказаться ниже 4%.

— У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году, — отметил Орешкин.

Напомним, 14 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% с 7,75%. Вместе с тем Банк России понизил свой прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4,2–4,7% с 4,7–5,2%.