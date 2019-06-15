Американские СМИ сообщили об учащении кибератак на энергосистемы России из США

Источники газеты The New York Times в правительстве рассказали журналистам, что Соединённые Штаты увеличили количество кибератак на энергетическую систему России.
По сведениям газеты, уже семь лет США пытаются установить программы-шпионы в российские энергосети, а в последнее время вредоносное программное обеспечение изменилось, оно должно помочь саботировать подачу электричества в России, если между двумя странами случится прямой конфликт.
Ранее власти США заявляли, что, напротив, связанные с Россией хакеры проникли в американские энергосети. А президент США Дональд Трамп запросил $15 миллиардов на киберзащиту от России.
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