Американские СМИ сообщили об учащении кибератак на энергосистемы России из США

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Фото © EAST NEWS

Попытки проникнуть в российскую энергосеть сторонники агрессивной политики Штатов называют предупреждением для России.

Источники газеты The New York Times в правительстве рассказали журналистам, что Соединённые Штаты увеличили количество кибератак на энергетическую систему России.

По сведениям газеты, уже семь лет США пытаются установить программы-шпионы в российские энергосети, а в последнее время вредоносное программное обеспечение изменилось, оно должно помочь саботировать подачу электричества в России, если между двумя странами случится прямой конфликт.

Ранее власти США заявляли, что, напротив, связанные с Россией хакеры проникли в американские энергосети. А президент США Дональд Трамп запросил $15 миллиардов на киберзащиту от России.

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