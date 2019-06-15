Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль" за враньё

Он возглавлял станцию с 2005 по 2018 год, а всего проработал на ней 30 лет начиная с 1988 года.

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе.

— Мало того что там [в фильме] все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? — выразил он возмущение в интервью каналу "Россия 24".

Также Грамоткин возмутился появлением в сериале голых шахтёров, которые роют тоннель. По его мнению, хоть действительно была жара под 50 градусов, но "так показывать нельзя".

Кроме того, он назвал ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС "подвигом советского народа" и призвал не допустить его забалтывания "под видом художественного фильма, аллегории или ещё чего-то".

При этом он отметил правильность решения разрешать туристам посещать чернобыльскую зону. По его мнению, это является важным элементом для преодоления радиофобии.

Игорь Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 год, а всего проработал на ней 30 лет начиная с 1988 года.

Ранее Лайф сообщал, что украинский режиссёр обвинил создателей "Чернобыля" в краже его видео.