Глава Bellator назвал потенциальных соперников Емельяненко

У двух американских оппонентов российского спортсмена на счету более 30 побед в боях по смешанным единоборствам.

Американцы Куинтон Джексон и Джош Барнетт могут стать соперниками российского бойца в смешанных единоборствах Фёдора Емельяненко, сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Всего у 41-летнего Барнетта на счету 35 побед и восемь поражений, а у 40-летнего Джексона 38 выигранных поединков и 13 проигранных. Емельяненко одержал победу в 38 боях и проиграл в шести.

Напомним, Фёдор Емельяненко планировал завершить карьеру после поражения в январе 2019 года, но продлил контракт с Bellator. Однако пока не известно, когда состоится следующий бой у российского спортсмена.