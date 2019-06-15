Ребёнка на надувном круге унесло на три километра в Чёрное море

С мальчиком ничего не случилось, а вот его мать теперь могут привлечь к ответственности.

Приехавшая отдыхать в Анапу жительница Ростовской области отвлеклась на разговор со своей матерью. Женщины успели перекинуться лишь парой слов, а в этот момент купающегося ребёнка унесло волнами, сообщает отделение МВД России по городу Анапе.

Пятилетнего мальчика, который находился в надувном круге в трёх метрах от берега, и след простыл. Женщины обратились к посетителям пляжа через громкоговоритель, а потом обратились в полицию.

На поиски ребёнка был ориентирован личный состав райотдела. Обнаружили мальчика целым и невредимым в трёх километрах, на пляже санатория "Золотой берег".

— По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, за нарушение требований закона Краснодарского края № 1539 2008 г. материалы в отношении матери ребёнка будут направлены в Администрацию МО г.-кур. Анапа для решения вопроса о привлечении к ответственности, — сообщает полиция.

В прошлом году Лайф сообщал, что в Геленджике двое туристов 18 часов дрейфовали на матрасе в открытом море. А в США несколько дней назад мальчика унесло в море на надувном единороге.