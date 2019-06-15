Стала известна судьба обменянного на выкуп "лжекота" Алибасова

Близкие продюсера пообещали пристроить животное, если вдруг от него откажется временная хозяйка.

Кот породы канадский сфинкс, которого подсунули семье продюсера Бари Алибасова под видом потерявшегося кота Чучи, был отдан фанатке группы "На-На" на передержку. Об этом рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин радиостанции "Говорит Москва".

— Мы отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, чтобы мы его забрали. Мы ещё пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота, — заявил Горжанкин.

Он заверил, что кота в любом случае не бросят.

Как ранее сообщал Лайф, во время пресс-конференции, проходившей в квартире Алибасова по поводу его состояния после отравления, сбежал домашний кот семьи по кличке Чуча.

За возвращение животного семья пообещала выплатить вознаграждение в 800 тысяч рублей. Однако этим воспользовался злоумышленник и подсунул семье другого кота этой породы. Сам Чуча нашёлся через несколько дней. Оказалось, что он забрался в школу кунг-фу, где его приютили.