Стала известна судьба обменянного на выкуп "лжекота" Алибасова

Кот породы канадский сфинкс, которого подсунули семье продюсера Бари Алибасова под видом потерявшегося кота Чучи, был отдан фанатке группы "На-На" на передержку. Об этом рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин радиостанции "Говорит Москва".
— Мы отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, чтобы мы его забрали. Мы ещё пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота, — заявил Горжанкин.
Он заверил, что кота в любом случае не бросят.
Как ранее сообщал Лайф, во время пресс-конференции, проходившей в квартире Алибасова по поводу его состояния после отравления, сбежал домашний кот семьи по кличке Чуча.
За возвращение животного семья пообещала выплатить вознаграждение в 800 тысяч рублей. Однако этим воспользовался злоумышленник и подсунул семье другого кота этой породы. Сам Чуча нашёлся через несколько дней. Оказалось, что он забрался в школу кунг-фу, где его приютили.
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