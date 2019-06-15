В Нотр-Даме состоялась первая служба после пожара

В церемонии приняли участие около 30 человек, среди которых были священнослужители, реставраторы, волонтёры и просто верующие люди.

В Нотр-Даме прошла первая церковная служба с тех пор, как там произошёл пожар, сообщила газета Le Figaro.

"Notre-Dame Cathedral holds mass two months after devastating fire" https://t.co/W4oeFS1VaE — Chris (@ChrisX144) June 15, 2019

Около 30 человек, среди которых были реставраторы, священнослужители, волонтёры и просто верующие люди, присутствовали на службе. Её провёл архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, в целях безопасности он надел на себя каску.

Церемония прошла в 18:00 по местному времени (21:00 мск).

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил шпиль, крышу и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь следующим утром. По всему миру был организован сбор средств для восстановления исторического места, однако на сегодняшний момент на реконструкцию перечислили только 9% обещанных пожертвований.