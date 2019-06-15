В Нотр-Даме состоялась первая служба после пожара

В Нотр-Даме прошла первая церковная служба с тех пор, как там произошёл пожар, сообщила газета Le Figaro.
"Notre-Dame Cathedral holds mass two months after devastating fire" https://t.co/W4oeFS1VaE— Chris (@ChrisX144) June 15, 2019
Около 30 человек, среди которых были реставраторы, священнослужители, волонтёры и просто верующие люди, присутствовали на службе. Её провёл архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, в целях безопасности он надел на себя каску.
Церемония прошла в 18:00 по местному времени (21:00 мск).
Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил шпиль, крышу и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь следующим утром. По всему миру был организован сбор средств для восстановления исторического места, однако на сегодняшний момент на реконструкцию перечислили только 9% обещанных пожертвований.
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