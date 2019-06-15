Семь человек погибли и двое пострадали в страшном ДТП под Воронежем

В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП с легковушкой и микроавтобусом, в результате которого погибло семь человек и двое пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария произошла на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск.
— Произошло лобовое столкновение автомобиля "Форд-Фокус", двигавшегося в направлении Воронежа, и микроавтобуса "Фольксваген-Транспортёр", в результате которого семь человек погибли и двое пострадали, среди них 10-летняя девочка, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По предварительным данным, водитель "форда" не справился с управлением и выехал на встречку.
На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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