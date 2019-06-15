Украина стала победителем молодёжного чемпионата мира по футболу

Команда выиграла турнир впервые в истории, ранее сборная не проходила дальше 1/8 этапа.

Сборная Украины одержала победу над Южной Кореей в финале молодёжного чемпионата мира по футболу (U-20) и стала победителем турнира.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Украины. Финал турнира состоялся в польском городе Лодзи на стадионе "Видзева".

Первый гол в матче забил хавбек Южной Кореи Ли Кан Ин на пятой минуте. К концу первого тайма счёт сравнял украинский футболист Владислав Супряга. С его гола начался и второй тайм. Финальный мяч забил полузащитник Георгий Цитаишвили.

Эта победа стала для команды Украины первой в истории. Причём ранее сборная не проходила дальше 1/8 этапа.

Ранее стало известно, что Россия может лишиться места в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов.