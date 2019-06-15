"Газель" превратилась в факел на трассе в ХМАО

Движение на автомобильной дороге не перекрывали, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

На трассе Сургут — Нефтеюганск на мосту через Обь загорелась "газель". Об этом сообщает портал URA.RU.

— На 53-м км по дороге из Сургута в Нефтеюганск горел автомобиль "Газель", у которого загорелось лакокрасочное покрытие. Движение не перекрывали, погибших и пострадавших нет, — приводит издание комментарий регионального главка МЧС России.

Пользователи соцсетей в шутку предположили, что "во всём виноват американский беспилотник", и предупредили других водителей.

Ранее стало известно о страшном ДТП в Воронежской области, где микроавтобус вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с легковушкой.