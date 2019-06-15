Число погибших в страшном ДТП под Воронежем возросло до 8

В результате аварии выжила только десятилетняя девочка, её мама умерла в больнице.

Число погибших в страшном ДТП в Хохольском районе Воронежской области возросло до восьми человек. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Сигнал об аварии поступил в 19:54. Изначально были госпитализированы два человека — мать и её десятилетняя дочка, однако вскоре женщина скончалась. За жизнь девочки борются врачи.

Напомним, на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск произошло лобовое столкновение автомобиля "Форд" и микроавтобуса "Фольксваген". По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.