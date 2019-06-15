В США самолёт выкатился за взлётно-посадочную полосу

В американском штате Нью-Джерси в аэропорту города Ньюарк самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сказано в заявлении Федерального управления авиации США.
Самолёт принадлежит компании United Airlines, данных о пострадавших не поступало.
Сообщается, что на время в аэропорту прекратились приём и отправка рейсов. Однако сейчас движение возобновлено с задержками.
Сейчас Федеральное управление направляется в аэропорт, чтобы начать расследование.
Ранее в Польше разбился самолёт на глазах у зрителей авиашоу.
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