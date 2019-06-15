ЧМ по фигурному катанию 2022 года пройдёт во Франции

Пресс-служба Международного союза конькобежцев также назвала города проведения турниров по шорт-треку и конькобежному спорту.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года состоится во французском городе Монпелье, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Такое решение было принято в рамках заседания союза. Турнир пройдёт с 21 по 27 марта 2022 года.

Сообщается, что чемпионат Европы — 2022 будет проходить в Таллине (Эстония) 10–16 января, Турнир четырёх континентов 2021 года состоится в Сиднее (Австралия) 8–14 февраля.

Кроме того, чемпионат мира по синхронному катанию 2021 года пройдёт в Загребе (Хорватия) с 8 по 10 апреля, а по синхронному катанию 2022 года — в Херенвене (Нидерланды) с 7 по 9 апреля.

Также в союзе назвали места проведения турниров по шорт-треку и конькобежному спорту. Чемпионат Европы по шорт-треку 2021 года будет проходить в Томашуве (Польша) с 15 по 17 января. Турнир четырёх континентов 2021 года состоится в Солт-Лейк-Сити (США) 8–10 января.

В норвежском городе Хамаре состоится чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года 3–6 марта, чемпионат Европы 2022 года — в Херенвене 7–9 января, чемпионат мира по шорт-треку 2022 года — в Монреале (Канада) 18–20 марта, чемпионат Европы 2022 года — в Дрездене (Германия) 14–16 января.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева получила письмо с требованием покинуть Японию.