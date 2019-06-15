В Госдуме предположили, что Порошенко "потерялся во времени"

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Пётр Порошенко. Фото © EPA /TATYANA ZENKOVICH / ТАСС

В нижней палате российского парламента иронично отметили, что, возможно, в раннехристианском Севастополе платили украинскими гривнами.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского триколора, вызывают только иронию.

Украинский бывший президент заблуждается не только насчёт госграниц, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском Севастополе, рассчитывались гривневыми купюрами, причём современного украинского образца, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".

По словам парламентария, экс-глава Украины, мягко говоря, сильно заблуждается насчёт роли и значения Незалежной для Севастополя на сегодняшний день.

Напомним, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.

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