В Госдуме предположили, что Порошенко "потерялся во времени"

В нижней палате российского парламента иронично отметили, что, возможно, в раннехристианском Севастополе платили украинскими гривнами.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского триколора, вызывают только иронию.

— Украинский бывший президент заблуждается не только насчёт госграниц, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском Севастополе, рассчитывались гривневыми купюрами, причём современного украинского образца, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".

По словам парламентария, экс-глава Украины, мягко говоря, сильно заблуждается насчёт роли и значения Незалежной для Севастополя на сегодняшний день.

Напомним, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.