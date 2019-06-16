Мэр Риги назвал дикарями желающих снести памятник освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс резко осудил недавнее решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссий инициативу о сносе памятника освободителям Риги.

— Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, вижу очень мрачные картины из истории, которую я ещё в школе учил и думал, что в наше время такие люди исчезли с земли, что таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, история повторяется, мы теперь можем увидеть это в реальности, — сказал он журналистам.

Он также напомнил, что монумент освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, о котором идёт речь, находится под защитой договора между Россией и Латвией. Документ обязывает стороны обеспечивать благоустройство и сохранность мемориальных сооружений в Латвии. И на того, кто "принимает решения", полностью возлагается ответственность за последствия.

Ранее Лайф сообщал, что Сейм Латвии 45 голосами против 30 поддержал петицию о сносе памятника освободителям в Риге. Эту инициативу поддержали 10 тысяч граждан — минимальный порог для рассмотрения петиции в Сейме. Голосование длилось больше полутора лет.