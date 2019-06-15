Глушаков не знает, останется ли в "Спартаке"

Футболист заявил, что он всегда говорил правду и ничего не скрывал от товарищей по команде.

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам и прокомментировал в " Инстаграме " свою дальнейшую карьеру.

— Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет, — написал футболист и добавил, что "бился за команду и коллектив".

Он отметил, что всегда говорил правду в глаза и тренеру, и команде, а также делал всё для достижения результатов клуба.

— Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч, — уточнил Глушаков.

Он отметил, что не знает, будет ли продолжать выступать за клуб.

— Зато знаю, что останусь таким, какой я есть, — признался футболист.

В конце обращения Глушаков выразил надежду, что со временем вся правда откроется.

Ранее Глушаков потребовал от руководства "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными.