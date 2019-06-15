Трамп: Лондону нужен новый мэр

По мнению американского лидера, Садик Хан является "настоящей катастрофой" и дальше "будет только хуже".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что столице Великобритании нужен новый градоначальник.

Американский лидер в своём твиттере сделал репост публикации журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки из-за нападений три человека погибли, ещё трое пострадали.

— Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — настоящая катастрофа, и будет только хуже! — прокомментировал твит Хопкинс глава США.

Садик Хан — один из ярых критиков политики Трампа. В начале июня перед визитом американского президента в Британию Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам мэра Лондона, была популярна у фашистов в первой половине XX века. По мнению Хана, хотя Великобритания и США являются союзниками, британским властям надо было открыто высказать свою обеспокоенность по поводу политики Трампа и не стоило так встречать главу государства, "чьи действия идут наперекор идеалам свободы и равенства, на которых была построена Америка".

После этого Трамп назвал Хана неудачником, заявив, что он "во всех отношениях плохо работает" на своем посту и ему стоит "сконцентрироваться на преступности в Лондоне".