Зеленский сбежал от украинцев через фонтан

После выступления с речью в городе Мариуполе лидера страны окружила толпа местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовано телеканалом Donbas Public TV.

После выступления с речью на Театральной площади Мариуполя лидер страны направился к Драматическому театру, где его окружила толпа местных жителей.

Спастись от граждан Зеленский решил необычным путём — он срезал дорогу к машине вместе с охранниками через работающий фонтан.