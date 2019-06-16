Зеленский сбежал от украинцев через фонтан

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовано телеканалом Donbas Public TV.
После выступления с речью на Театральной площади Мариуполя лидер страны направился к Драматическому театру, где его окружила толпа местных жителей.
Спастись от граждан Зеленский решил необычным путём — он срезал дорогу к машине вместе с охранниками через работающий фонтан.
Ранее Зеленский вых губернаторов Полтавской и Одесской областей.
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