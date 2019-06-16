Инженер пойдёт под суд из-за лишившегося рук подростка

Почти два года потребовалось следователям, чтобы найти виновного в трагедии с Ярославом Шишовым из Барнаула, который летом 2017 года лишился обеих рук, спасая котёнка с дерева.

По информации регионального СУ СКР, виновным в случившемся является бывший заместитель начальника районных электрических сетей (РЭС), занимавший должность главного инженера регионального филиала. В его обязанности входила организация проверок линий электропередачи.

В ходе расследования удалось установить, что из-за отсутствия проверок не было выявлено провисание провода ниже трёх метров над тепловыми сетями. Это привело к тому, что спасший котёнка Ярослав, возвращаясь от дерева по трубе, задел руками провода линии электропередачи.

В результате полученных травм ему пришлось ампутировать обе руки. Обвиняемый по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда по неосторожности" экс-инженер свою вину признал и раскаялся в содеянном. Его дело направлено в суд.