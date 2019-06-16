Женщина "воскресла" после падения с 9-го этажа в Москве

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Прибывшие спасатели и медики обнаружили пострадавшую на бетонном козырьке подъезда без видимых признаков жизни.

В Москве "воскресла" женщина, которая упала, по разной информации, с 9-го или 11-го этажа одиннадцатиэтажки на улице Яблочкова.

Как стало известно Лайфу, о ЧП в экстренных службах стало известно около 11 часов вечера. В службу спасения позвонила одна из пассажирок маршрутки, которая услышала, как женщина кричала о помощи из дома № 41, а затем видела, как та выпала из окна.

Прибывшие спасатели и медики обнаружили пострадавшую на бетонном козырьке 1-го подъезда без видимых признаков жизни. После реанимационных мероприятий она задышала и "воскресла".

Подробности и причины произошедшего устанавливаются.

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