Венесуэла и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

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На 75-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён с поля полузащитник венесуэльской сборной Луис Маго.

Сборная Венесуэлы вничью сыграла с командой Перу со счётом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Арбитры отменили два гола, забитые национальной командой Перу. В обоих эпизодах голы были отменены после обращения к видеоассистенту. На 75-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён с поля полузащитник венесуэльской сборной Луис Маго.

Ранее в другом матче группы A сборная Бразилии одолела команду Боливии со счётом 3:0. Во втором туре состоятся матчи Бразилия — Венесуэла и Боливия — Перу.

Кубок Америки окончится 7 июля.

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