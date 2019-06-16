Венесуэла и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

На 75-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён с поля полузащитник венесуэльской сборной Луис Маго.

Сборная Венесуэлы вничью сыграла с командой Перу со счётом 0:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Арбитры отменили два гола, забитые национальной командой Перу. В обоих эпизодах голы были отменены после обращения к видеоассистенту. На 75-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён с поля полузащитник венесуэльской сборной Луис Маго.

En el mundial sub-20, en las eliminatorias y ahora en la copa América: Perú 0-0 Venezuela y todo por el genio de otro mundo, con 21 años Wuilker el gato Fariñez 🇻🇪😱💪 #SportsAS pic.twitter.com/KEfe1hVz5j — Felipe Suárez (@ansuark) June 15, 2019

Ранее в другом матче группы A сборная Бразилии одолела команду Боливии со счётом 3:0. Во втором туре состоятся матчи Бразилия — Венесуэла и Боливия — Перу.

Кубок Америки окончится 7 июля.