В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

Документ уже подписали 90 из 200 членов парламента, в скором времени коммунисты рассмотрят инициативу коллег.

Члены восьми из девяти фракций парламента Чехии выступили с предложением объявить 21 августа Днём памяти в честь жертв вторжения и оккупации Чехословакии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу парламента.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".

— Необоснованное вторжение войск Варшавского договора означало не только конец демократических и гуманитарных стремлений реформировать социалистическую систему в Чехословакии, но также принесло жертвы невинных граждан, — сказано в сообщении.

Документ уже подписали 90 из 200 депутатов, в ближайшие дни он будет рассмотрен коммунистами.

Ранее в России предложили присваивать статус ветерана военным, которые участвовали в событиях 1968 года. По мнению президента Чехии Милоша Земана, такая инициатива оскорбляет чувства народа.