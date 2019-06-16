Православные христиане празднуют День Святой Троицы

По преданию, апостолы стали восславлять Бога после того, как исполнились Святого Духа.

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Живоначальной Троицы.

Троица, которая также называется в народе Пятидесятницей, является одним из двунадесятых церковных праздников и отмечается спустя 50 дней после Пасхи. Празднование Святой Троицы символизирует сошествие Святого Духа на апостолов.

По преданию, апостолы стали восславлять Бога после того, как исполнились Святого Духа. Их речи звучали на разных языках, которых они ранее не знали. Это стало одной из причин, по которым многие уверовали в Христа и приняли Святое Крещение. С этого момента и берёт начало появление христиан.

По традиции в честь праздника верующие срывают берёзовые ветви, символизирующие жизнь, идут с ними в церковь, после чего размещают своеобразный букет из веток берёзы в своих домах.

По случаю праздника патриарх Кирилл совершит литургию в Троице-Сергиевой лавре.