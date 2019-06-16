Минимум 9 человек погибли в результате взрывов в столице Сомали

По крайней мере девять человек погибли и ещё 25 получили ранения в результате двух взрывов, которые прогремели в столице Сомали — Могадишо. Об этом сообщил командующий сомалийской полицией.

По информации портала Goobjoog, первый взрыв прогремел возле контрольно-пропускного пункта у здания парламента. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Именно здесь было зафиксировано большинство пострадавших.

Спустя примерно 20 минут произошёл ещё один взрыв рядом с дорогой, ведущей к аэропорту. Террорист осуществил самоподрыв, только он и погиб. Также был ранен его сообщник, сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Аль-Шабаб" ("Молодёжное движение моджахедов"), тесно связанная с "Аль-Каидой"* и стремящаяся создать в Сомали собственное государство.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.