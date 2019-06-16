Британия направит 100 спецназовцев для охраны своих судов в Персидском заливе

Подразделение будет находиться на новой британской военно-морской базе в Бахрейне.

Военно-морской флот Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов после эскалации напряжённости в связи с нападением на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, охрана судов будет обеспечиваться 42-м десантно-диверсионным отрядом возле Плимута. Они организуют подразделение сил быстрого реагирования, которое будет располагаться на британской военно-морской базе в Бахрейне.

С этой базы британский спецназ будет выходить в море для патрулирования вод Персидского залива и защиты военных и торговых судов Великобритании.

Ранее Великобритания обвинила Иран в совершении нападения на танкеры в Оманском заливе. Более того, в Лондоне уверены, что это не первая подобная атака со стороны арабского государства.