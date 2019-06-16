Иран выразил протест Британии после заявлений о "причастности" к ЧП с танкерами

МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране после заявлений Лондона насчёт вероятной причастности республики к инциденту с участием двух нефтяных танкеров в Оманском заливе.

— После заявлений главы МИД Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных поспешно и слепо вслед за США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе, помощник министра и директор департамента Европы МИД сегодня в ходе встречи с послом выразил решительный протест в связи с этой неприемлемой позицией, — приводит комментарий иранского ведомства ISNA.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о попадании торпеды, но позже американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А американский госсекретарь Майк Помпео назвал Иран виновным в инциденте. Позже к позиции Вашингтона присоединился и Лондон. В Иране любую причастность к атаке отвергают.

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