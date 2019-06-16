Фермер чуть не утонул в собственном зернохранилище

Поток зёрен сои едва не лишил жизни фермера Джея Баттерфильда из штата Огайо в США, сообщает AP.
По данным агентства, соевые бобы, находящиеся в танкере, были влажными, и Баттерфильд решил спуститься в хранилище, чтобы разбить образовавшиеся комки зёрен.
Фермер встал на вершину бобовых и пытался разбить комки палкой, когда внезапно зёрна под ним начали двигаться.
— Бобы мгновенно вышли из-под моих ног и засосали их, — сказал фермер.
К моменту прибытия спасателей Баттерфильд был по грудь затянут зёрнами. Если бы они приехали на 10 минут позже, фермер бы уже утонул.
Такие случаи в США не являются редкостью. Как рассказал сам фермер, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны властей, ежегодно множество людей гибнет под завалами зёрен. Так, в 2013 году в танкере с кукурузой погиб друг Баттерфильда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram