Фермер чуть не утонул в собственном зернохранилище

Такие случаи в США встречаются довольно часто, несмотря на предупреждения властей.

Поток зёрен сои едва не лишил жизни фермера Джея Баттерфильда из штата Огайо в США, сообщает AP.

По данным агентства, соевые бобы, находящиеся в танкере, были влажными, и Баттерфильд решил спуститься в хранилище, чтобы разбить образовавшиеся комки зёрен.

Фермер встал на вершину бобовых и пытался разбить комки палкой, когда внезапно зёрна под ним начали двигаться.

— Бобы мгновенно вышли из-под моих ног и засосали их, — сказал фермер.

К моменту прибытия спасателей Баттерфильд был по грудь затянут зёрнами. Если бы они приехали на 10 минут позже, фермер бы уже утонул.

Такие случаи в США не являются редкостью. Как рассказал сам фермер, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны властей, ежегодно множество людей гибнет под завалами зёрен. Так, в 2013 году в танкере с кукурузой погиб друг Баттерфильда.