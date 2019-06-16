Московская поликлиника получила признание ВОЗ и ЮНИСЕФ

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Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

В этом детском медицинском учреждении большое внимание уделяется работе с новорождёнными.

Столичная детская поликлиника № 133 получила международный статус Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), написал в своём твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным портала мэра и Правительства Москвы, в этой детской поликлинике большое внимание уделяется работе с новорождёнными. Ещё при беременности с будущими мамами беседуют о пользе грудного молока для ребёнка. Врачи учат правильно кормить грудью, объясняют, как проводить сцеживание, и консультируют по различным вопросам.

Также в поликлинике работает кабинет поддержки грудного вскармливания, куда молодая мать может обратиться в любой момент. Кроме того, медицинский персонал регулярно проходит обучение по программе "Консультирование по грудному вскармливанию".

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