Из-за концерта "Ленинграда" пострадало поле домашнего стадиона "Спартака"

Газон арены московского ФК "Спартак", находящейся в Тушине, пострадал после концерта группы "Ленинград". Это массовое мероприятие состоялось 14 июня.

— Почти половина поля визуально серьёзно пострадала после выступления "Ленинграда". Пока трудно делать выводы, насколько заметный ущерб. Картина станет яснее, когда своё слово скажет агроном арены, — приводят "Известия" комментарий источника.

В "Спартаке" пока не прокомментировали произошедшее. Напомним, что после минувшего сезона на стадионе красно-белых был сменён газон.

В прошедшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.