Из-за концерта "Ленинграда" пострадало поле домашнего стадиона "Спартака"

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Концерт прощального тура группы "Ленинград" в Москве. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Газон арены московского ФК "Спартак", находящейся в Тушине, пострадал после концерта группы "Ленинград". Это массовое мероприятие состоялось 14 июня.

Почти половина поля визуально серьёзно пострадала после выступления "Ленинграда". Пока трудно делать выводы, насколько заметный ущерб. Картина станет яснее, когда своё слово скажет агроном арены, — приводят "Известия" комментарий источника.

В "Спартаке" пока не прокомментировали произошедшее. Напомним, что после минувшего сезона на стадионе красно-белых был сменён газон.

В прошедшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.

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