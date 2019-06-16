Nike разозлила женщин новыми кроссовками-утюгами

Модель, представленная в сером и чёрном цветах, должна поступить в продажу 20 июня.

Американская компания Nike представила новую модель женских кроссовок, похожую на утюг, чем разозлила представительниц прекрасного пола, сообщает Mirror.

Women's Nike Air Max FF 720 is ready to drop this monthhttps://t.co/P3cZj7n1LR pic.twitter.com/zIr9vden2g — Sneaker News (@SneakerNews) June 12, 2019

По мнению некоторых покупательниц, кроссовки Nike Air Max FF 720 с прозрачной пластиковой подошвой и двумя вырезами по бокам похожи на утюг. В соцсетях женщины возмутились и заявили, что обувь несёт негативный посыл.

— То есть теперь нам надевать утюги вместо кроссовок? Вау! — возмутилась одна пользовательница "Твиттера".

— Феминистки не обрадуются этим кроссовкам, — заметила ещё одна покупательница.

Кроссовки должны поступить в продажу 20 июня. Модель создана в двух цветах — чёрном и сером.

Ранее недовольные женщины вышли на демонстрацию в нескольких городах Швейцарии.