Утка с утятами "устроили" ДТП в Петербурге

Птицы переходили дорогу, и водитель автомобиля Mazda, чтобы их не раздавить, резко затормозил.

Семейство диких уток спровоцировало ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге. Птицы переходили дорогу, и водитель автомобиля Mazda, чтобы их не раздавить, резко затормозил. Сзади в него въехал Hyundai Getz. Об этом написали в соцсетях очевидцы инцидента.

Проезжающий мимо водитель, который и снял последствия аварии, какое-то время шёл с камерой за пернатыми. Утята никак не могли взобраться на бордюр, а мать стерегла их, не отходя ни на шаг.

Комментаторы очень живо отреагировали на произошедшее. Кто-то жалел водителя Hyundai, а кто-то умилялся утятам.

— Я, наверное, покажусь циничным, но у меня больше сочувствия к водителю "гетца", если действительно "мазда" решила пропустить пернатое семейство. Хотя... Лет 20 назад я задавил огромную чайку (наезда было ну никак не избежать), и меня это очень долго тяготило. А тут, блин, целая семейка, — признался один из пользователей Сети.

— Предлагаю оплатить ремонт автомобилей. Фиг с ними, с деньгами, главное — утята! — добавил другой комментатор.

— Соблюдайте дистанцию, и всё будет хорошо. На месте уток мог оказаться и человек, — резюмировал третий юзер.

Напомним, несколько дней назад утка с птенцами провалилась в коллектор глубиной два с половиной метра на улице Красного Маяка в Москве. Тогда была развёрнута целая спасательная операция.