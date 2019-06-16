В районе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Также подземные толчки зафиксировали в Тихом океане недалеко от королевства Тонга.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Зеландии, информирует Геологическая служба США.

Толчки под землёй зафиксировали в 22:55 по времени UTC (01:55 мск). Эпицентр расположен в 104 километрах к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Глубина очага составляет 35 километров.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Часом ранее, в 21:56 по UTC (00:56 мск), в Тихом океане у берегов королевства Тонга также зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1.

Эпицентр землетрясения находился в 97 километрах к северо-востоку от города Охонуа на глубине 10 километров.

Сведений о возможных жертвах и разрушениях также не поступало, риск их появления минимальный.

Ранее сообщалось о землетрясении в Чили магнитудой 6.