Появились кадры с места обрушения гаражей после взрыва в центре Киева

Несколько гаражей обрушилось после взрыва, который произошёл в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает городская администрация в своём фейсбуке.

— Взрыв произошёл поздно вечером в одном из гаражей во дворе трёхэтажного дома на Тургеневской улице, 16. Вещество, повлёкшее мощный взрыв, в результате которого разрушилось три гаража, пока не установлено, — уточняется в сообщении.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружено.

Отмечается, что из-за взрыва была повреждена газовая труба, часть дома отключили от газоснабжения.