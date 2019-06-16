В США землевладельцев попросили забрать мёртвых китов

Таким образом можно поддержать экологическую систему, а скелет животного использовать в своих целях.

Национальная администрация океанического и атмосферного рыболовства попросила разрешения дать возможность трупам китов разлагаться на частных пляжах в США, сообщает AP.

В последние годы существует проблема того, что трупы серых китов смываются в океан. Поэтому академия обратилась к землевладельцам с просьбой захоронить трупы китов на своей территории. Таким образом они могут поддержать морскую экологию, а оставшиеся скелеты использовать в личных целях.

По данным агентства, один владелец пляжа в штате Вашингтон дал согласие на захоронение кита на своей земле. Землевладелец Марио Ривера из Порт-Хэдлока отметил, что запах от трупа "не так уж и плох".

— Это действительно уникальная возможность иметь это здесь на пляже, наблюдать за ним и видеть, как быстро оно идёт, — сказала его жена Стефани Ворваг.

Ранее сообщалось, что в приморскую "китовую тюрьму" начали водить детские экскурсии.