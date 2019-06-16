Неизвестный воткнул нож в полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный проник в опорный пункт полиции в японском городе Суйта в префектуре Осака, напал на полицейского и отобрал у него табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба городской ратуши.

По имеющейся информации, в 05:40 утра по местному времени (23:40 мск) преступник проник в помещение и с ножом набросился на находившегося там 26-летнего сотрудника. Нанеся полицейскому несколько ударов ножом в грудь, он забрал имевшийся у того табельный револьвер с патронами и скрылся. Тяжело раненного, но живого стража порядка нашли пришедшие на службу коллеги и вызвали медиков.

Для Японии с её относительно низким уровнем преступности подобный случай является вопиющим, поэтому в городе были объявлены поиски преступника. Местные власти также распорядились закрыть для посещения общественные объекты, а все мероприятия были отменены. Жителей просят отказаться от "ненужных и внезапных прогулок" из соображений безопасности. Останутся открытыми только пункты оперативной медпомощи.