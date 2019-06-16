Два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в Новой Зеландии

К моменту прибытия первых экипажей аварийных служб оба воздушных судна были охвачены пламенем.

Два легкомоторных самолёта разбились в Мастертоне на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает портал NewsHub, в результате погибли два человека.

Инцидент произошёл недалеко от аэродрома Худ, где два самолёта столкнулись в воздухе на небольшой высоте. Аварийные службы прибыли к месту происшествия около 11:10 (02:20 по московскому времени).

— К моменту прибытия первых экипажей аварийных служб оба самолёта были охвачены пламенем. На тушение были мобилизованы дополнительные пожарные расчёты из Мастертона, Картертона, Грейтауна и Палмерстон-Норта, — рассказали в экстренных службах.

По данным правоохранителей, в результате ЧП серьёзно пострадали экипажи обоих самолётов. В свою очередь, по информации СМИ, погибли два человека. На месте работают полицейские, причины аварии выясняются.