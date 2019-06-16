Два человека разбились на квадроцикле в Подмосковье

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Фото © Рixabay

В Дмитровском районе Подмосковья квадроцикл врезался в дерево. В результате ДТП погибло два человека, ещё один был госпитализирован. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на областной главк МВД РФ.

Водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — дерево. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один получил ранения и был госпитализирован,говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что под Воронежем произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По последним данным, в результате лобового столкновения погибло восемь человек, выжила только восьмилетняя девочка, за её жизнь борются медики.

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