Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс

Он отметил успехи государства за последние пять лет, в том числе и в военной сфере.

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".

— Я считаю, что надо сделать так, повернуть так, чтобы не Украина захотела, а чтобы НАТО захотело принять её, — сказал Табах.

Для вступления в НАТО, по словам представителя, нужно достичь значительного технологического прогресса, а также создать современное вооружение.

Однако Табах считает, что Украина обладает достаточным количеством ресурсов и опытом для достижения данных целей, но необходимо побороть коррупцию в стране.

— И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом альянса по каким-то отдельным пунктам, — отметил представитель альянса.

Он подчеркнул, что за последние пять лет Украина добилась многого, в том числе и в военной сфере, "поэтому всё возможно".

Ранее депутат Надежда Савченко назвала последствия вступления Украины в НАТО и Евросоюз.