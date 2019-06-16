Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".
— Я считаю, что надо сделать так, повернуть так, чтобы не Украина захотела, а чтобы НАТО захотело принять её, — сказал Табах.
Для вступления в НАТО, по словам представителя, нужно достичь значительного технологического прогресса, а также создать современное вооружение.
Однако Табах считает, что Украина обладает достаточным количеством ресурсов и опытом для достижения данных целей, но необходимо побороть коррупцию в стране.
— И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом альянса по каким-то отдельным пунктам, — отметил представитель альянса.
Он подчеркнул, что за последние пять лет Украина добилась многого, в том числе и в военной сфере, "поэтому всё возможно".
Ранее депутат Надежда Савченко назвала последствия вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
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