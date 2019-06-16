Наследный принц Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на танкеры

Он отметил, что "королевство не желает войны в регионе, но без колебаний ответит любым угрозам".

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию". Его слова приводит издание Asharq Al-Awsat.

— Иранский режим не оказал уважения визиту японского премьера (Синдзо Абэ) в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия атакой на два танкера, один из которых был японским, — заявил принц.

По его словам, "королевство не желает войны в регионе, но без колебаний ответит любым угрозам своему народу, суверенитету или жизненно важным интересам".

Ранее глава Министерства энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости "быстрого и жёсткого" ответа на угрозу поставкам энергоносителей после нападений на нефтяные танкеры.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о торпеде, но затем американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров несработавшую мину. А американский госсекретарь Майк Помпео назвал Иран виновным. Позже к позиции Вашингтона присоединился и Лондон. В Иране причастность к атаке опровергают.