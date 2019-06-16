Скончался ещё один пострадавший при взрыве на танкере в Махачкале

Один из госпитализированных после взрыва на судне "ВФ Танкер-16" в порту Махачкалы моряков скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании "Волжское пароходство".

Ранее на сайте говорилось о трёх погибших и трёх госпитализированных моряках. В обновлённом сообщении указано уже "четыре человека", погибших в результате взрыва. Более подробная информация пока не приводится.

Напомним, 11 июня на танкере в порту Махачкалы в машинном отделении произошёл взрыв во время перекачки нефтепродуктов. Сразу после аварии были обнаружены тела двоих моряков. Вскоре было найдено тело третьего погибшего матроса.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.