Скончался ещё один пострадавший при взрыве на танкере в Махачкале

Один из госпитализированных после взрыва на судне "ВФ Танкер-16" в порту Махачкалы моряков скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании "Волжское пароходство".
Ранее на сайте говорилось о трёх погибших и трёх госпитализированных моряках. В обновлённом сообщении указано уже "четыре человека", погибших в результате взрыва. Более подробная информация пока не приводится.
Напомним, 11 июня на танкере в порту Махачкалы в машинном отделении произошёл взрыв во время перекачки нефтепродуктов. Сразу после аварии были обнаружены тела двоих моряков. Вскоре было найдено тело третьего погибшего матроса.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.
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