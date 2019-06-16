В Евросоюзе могут ввести санкции против Мадуро

Инициатива принятия таких мер исходит от Великобритании, Германии, Франции, Испании и Нидерландов.

Несколько стран Европейского союза рассматривают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка других официальных лиц в стране. Об этом сообщило AP.

По данным агентства, среди государств, обсуждающих возможность введения санкций, — Великобритания, Германия, Франция, Испания и Нидерланды. Наибольшая поддержка такой инициативы исходит от Лондона.

Речь идёт о введении финансовых санкций, а также о запрете на въезд на территорию ЕС.

Однако окончательное решение пока не принято, поскольку нет общего мнения о том, когда было бы целесообразно принять данные меры, и нет уверенности в том, что санкции не помешают диалогу между властями страны и лидерами оппозиции.

Наиболее вероятным лицом, против которого могут ввести санкции, назван министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, а также министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Для принятия мер против Мадуро и других официальных лиц необходимо получить согласие от всех стран, которые входят в Евросоюз.

Ранее стало известно, что США расширили пакет санкций против Венесуэлы.