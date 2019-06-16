Пакистанский министр случайно провёл пресс-конференцию в образе кота

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Рядовая трансляция с пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва превратилась в удивительно милое и интересное зрелище, на которое обратили внимание многие мировые СМИ и простые пользователи Всемирной паутины. Виной тому котики и маски в "Фейсбуке".

Камера была направлена на чиновников, среди которых также был министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи. И всю серьёзность мероприятия оттеняло то, что время от времени на их лицах появлялся фильтр с кошачьей мордой и усами. Безжалостно разрушая деловую атмосферу трансляции.

Для пользователей особую комичность ситуации придавало то, что сидящие в кадре люди даже не догадывались, на что именно сейчас смотрят зрители, и продолжали говорить о серьёзных вещах с бесконечно милым выражением "морд" вместо лиц.

В многочисленных комментариях пользователи сделали предположение, что случившееся не было каким-либо актом против власти, а, вероятнее всего, человек, ответственный за трансляцию, попросту забыл выключить фильтры. Что, в свою очередь, принесло Юсафзаи неофициальное звание "самого милого министра".

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