Пакистанский министр случайно провёл пресс-конференцию в образе кота

Рядовая трансляция с пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва превратилась в удивительно милое и интересное зрелище, на которое обратили внимание многие мировые СМИ и простые пользователи Всемирной паутины. Виной тому котики и маски в "Фейсбуке".

Камера была направлена на чиновников, среди которых также был министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи. И всю серьёзность мероприятия оттеняло то, что время от времени на их лицах появлялся фильтр с кошачьей мордой и усами. Безжалостно разрушая деловую атмосферу трансляции.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) 14 июня 2019 г.

Для пользователей особую комичность ситуации придавало то, что сидящие в кадре люди даже не догадывались, на что именно сейчас смотрят зрители, и продолжали говорить о серьёзных вещах с бесконечно милым выражением "морд" вместо лиц.

В многочисленных комментариях пользователи сделали предположение, что случившееся не было каким-либо актом против власти, а, вероятнее всего, человек, ответственный за трансляцию, попросту забыл выключить фильтры. Что, в свою очередь, принесло Юсафзаи неофициальное звание "самого милого министра".