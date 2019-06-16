За пять лет президентства Порошенко тарифы на Украине увеличились в десятки раз

С 2014 года цены на газ выросли на 1090%, на 740% — на коммунальные платежи, а стоимость тепла поднялась на 1125%.

За пять лет президентства Петра Порошенко на Украине в разы выросли цены на газ и коммунальные платежи, заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что с 2014 года цены на газ на Украине выросли на 1090%, на 740% увеличились коммунальные платежи, стоимость тепла поднялась на 1125%.

По его словам, в результате незаконного создания Национальной комиссии по регулированию энергетики коммунальных услуг парламент был вынужден поднимать тарифы.

— Тарифы эти — это вот как раз "Дюссельдорф-плюс", касающаяся газа, в том числе и кабинета министров. Это "Роттердам-плюс" — ещё одна биржа с такой же схемой, где определялась стоимость угля, заложенного в ценообразование для электроэнергий, — сказал Медведчук.

Он отметил, что такая политика является незаконной. По словам Медведчука, ответственность за текущую ситуацию лежит на Порошенко.

Ранее в команде Зеленского рассказали о шутке президента по поводу снижения тарифов.