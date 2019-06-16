В Дамаске открылся музей медицины и науки Сирии

Восемь лет назад, когда в городе начались боевые действия, часть экспонатов эвакуировали, а часть спрятали в тайниках.

Музей сирийской медицины и науки, который не работал на протяжении восьми лет из-за войны, снова открылся в Дамаске. Об этом сообщил его руководитель Урут Ибрагим журналистам.

— Сегодня сюда на экскурсии с удовольствием ходят школьники. Многие из них мало что видели в жизни, кроме войны. Сейчас, когда она закончилась, они приходят, чтобы научиться ценить жизнь. Многие после экскурсий говорят, что очень хотели бы стать врачами, чтобы спасать людей, — сказал Ибрагим.

Музей находится в здании больницы, построенной ещё в XII веке. Восемь лет назад, когда в Дамаске начались боевые действия, часть экспонатов эвакуировали, часть спрятали в тайниках. Теперь древние медицинские инструменты и труды учёных, в том числе Авиценны, понемногу находят своё место в экспозиции музея.