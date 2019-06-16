Лолита оценила высказывание украинского блогера о шутке Цекало про Крым

Певица считает, что заявление её экс-супруга было очень смешным, и попросила считать дуэт "потомками Нострадамуса".

Певица Лолита Милявская оценила высказывание украинского блогера Татьяны Микитенко о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты в интервью "Комсомольской правде".

— С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка! — сказала Милявская.

Ранее Микитенко вспомнила о шутке Цекало в новогодней программе 1999 года, где он предсказывает дальнейшее будущее Крыма и Карпат. По словам блогера, это является свидетельством того, что Украину "планировали распилить рано или поздно".